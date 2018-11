نجوم بدؤوا مسيرتهم عبر بوابة الإعلانات.. بريتني سبيرز دخلت التاريخ

مشوار أي نجم سينمائي، لا شك أنه يمر خلاله بمراحل متعددة تصنع نجوميته، وبعضهم نجحوا في لفت الأنظار إليهم بأعمال بعيدة عن التمثيل لتبدأ العروض تنهال عليهم لدخول عالم السينما، وكانت الإعلانات التجارية بوابة عبور الكثير من النجوم لعالم الفن، وفيما يلي 10 فنانين كبار كانت بدايتهم في إعلانات تجارية:

– ليوناردو ديكابريو:

ظهر نجم تايتانك، والممثل الذي تعامل مع كبار مخرجي هوليوود مثل ستيفن سبيلبيرغ ومارتن سكورسيزي وكلنت إيستوود في عام 1988، عندما كان عمره 14 عامًا، في إعلان “Bubble Yum”، وهي أحد أنواع العلكة الشهيرة من شركة “هيرشي”.

– جينيفر لورانس:

اسم مألوف لنجمة معروفة في العديد من الأفلام، ورغم أن الكثيرين يظنون أن بدايتها كانت في فيلم “The Hunger Games” إلا أن البداية الحقيقية لها كانت في إحدى إعلانات برنامج “My Super Sweet 16” وظهرت كمراهقة في سن 16عامًا.

– براد بيت:

من الممكن أن يكون شعار “Once you pop, you just can’t stop بمجرد أن تقضمه لا تستطيع أن تتوقّف” هو شعار ماركة البطاطس المقرمشة الشهيرة “برينغلز”، لكنها أيضاً كانت بداية طريق النجم الأميركي براد بيت إلى النجومية التي سارت كقطار سريع به ليصبح أحد أكبر النجوم في العالم.

– ستيف كاريل:

لم تكن بداية ستيف كاريل مع أحد الإعلانات التجارية لشركة مثل “كنتاكي KFC” بل مع شركة مغمورة تدعى “Brown’s Chicken” ليصبح فتى إعلاناتها.

5- بن أفليك:

لعب بن أفليك دورا واحدا من أعظم الأبطال الخارقين في كل العصور في فيلم “باتمان ضد سوبر مان”، لكن الحقيقة أن ظهوره الأول كان أكثر بريقاً حيث كان بطل أحد الإعلانات التجارية لبرغر كينغ.

6- بريتني سبيرز:

قد تكون بريتني سبيرز نجمة مشهورة، ويمكن أن تحصل على لقب إمبراطورة البوب، لكنها أيضاً يمكن أن تدخل التاريخ بلقب آخر وهو “صاحبة أقصر إعلان في التاريخ”، حيث كان أول ظهور لها في إعلان تجاري استمر 10 ثوان فقط، وكان لصوص للأكل من نوع “Maull’s”.

7- إيليا وود:

هذا الشاب الصغير والممثل المعروف قد ارتبط اسمه بإعلان جبن، والحقيقة أنه لم يكن إعلانا لأحد أنواع الأجبان في ذاتها، لكنه إعلان توعية لمؤسسة “America’s Dairy Farmers” التي تحث الناس على أكل الجبن.

