كشفت شركة مازدا أنها ستسحب 62.3 ألف سيارة كانت قد طرحتها في الأسواق الروسية.

حيث أوضحت الشركة في بيان لها مؤخرا أن عملية السحب ستشمل سيارات من موديلات: 2 و6 وCX-7 وBT-50، كانت قد طرحت في روسيا ما بين مايو 2006 ونوفمبر 2014.

كما أشارت إلى أن سحب تلك السيارات سببه خلل فني في مولدات ضغط الغاز المرفقة بأنظمة الوسادات الهوائية الموجودة فيها، فهذه المولدات تحوي بعض الشقوق التي قد تؤدي إلى تشظيها في حال وقوع حادث وتعرضها لضغط كبير، ما قد يصيب السائق بشظايا معدنية تعرضه لجروح خطيرة.

هذا وأكدت الشركة أن الخبراء في مراكز الصيانة التابعة لها في روسيا سيعاينون السيارات المذكورة، وسيستبدلون مولدات الغاز الخطيرة فيها بأخرى جديدة وآمنة، وعملية الاستبدال ستكون مجانية.

وكانت شركة مازدا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها سحب 20 ألف سيارة من الطراز “6”، كانت قد طرحتها في السوق الروسية ما بين 2002 و2008، بسبب مشاكل تقنية في عمل وسادات الأمان الهوائية الموجودة في تلك السيارات.

The post خلل فني يضرب سيارات مازدا والشركة تتكفل بالصيانة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا