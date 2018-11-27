لعبة “فورت نايت” Fortnite تعلن موعد اصدار الموسم السابع “موسم الثلج”

حددت لعبة Fortnite السابع من ديسمبر المقبل، تاريخ إصدار الموسم السابع، وفى الفترة التي تسبق ذلك التاريخ ، يبدو أن الموسم قد تكون خريطته الجديدة من الثلج.

ومن المنطقي أن الموسم الذي سيبدأ في ديسمبر، عادة ما يكون خلاله الطقس باردا في نصف الكرة الشمالي، حيث سيكون هناك بعض العواصف الثلجية في خريطة Fortnite وستتطور من يوم لآخر حتى تتحول إلى خريطة ثلجية في الموسم السابع.

إلى جانب ذلك، تم تسريب الاصوات المتعلقة بتلك العواصف الثلجية أثناء التحرك وسط الجليد، ويحتوي حساب FNBRLeaks على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على لقطات لملفات الصوت الخاصة بآثار الثلج.

كما نشر الحساب نفسه تغريدة أخرى، تحتوي على أصوات الثلج عند الدخول إلى قرية Viking، كل هذا يعد مؤشرا قويا على إمكانية تساقط الثلوج في الموسم السابع من Fortnite .

وعلى الرغم من أن شركة Epic Games المسئولة عن إصدار اللعبة، لم تعلن حتى الوقت الحالي عن تاريخ إصدار اللعبة، فإن الموسم الجديد لـ Fortnite Season 7 سينطلق 7 ديسمبر المقبل وفقا لأجهزة الضبط داخل اللعبة.

وقد تم إطلاق المواسم السابقة في يوم خميس، ومن المرجح أن يكون هذا هو الحال أيضا في الموسم الجديد.

وبعد ظهور فيلم Infinity War في وقت سابق من هذا العام، يبدو أن شركتي Epic Games و Disney اشتركتا من أجل الترويج لفيلم Fortnite عبر الانترنت.

وقد وجد بعض المستخدمين مقطعا قصيرا من Wreck-It Ralph والذي تم اكتشافه لاحقا في اللعبة، في منطقة السينما داخل لعبة Fortnite حيث يظهر شخصية Ralph مع الجمهور. المصدر/ يوروسبورت