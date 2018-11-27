فوائد صحية للليمون على معدة فارغة

يمتلك الليمون حزمة من الفوائد الهامة لصحة الجسم لاحتواءه على الكثير من المواد الغذائية، لكن تختلف طريقة تناوله التي تلعب دورا هاما في مقدار استفادة الجسم منه.

وينصح خبراء في مجال التغذية بتناول الليمون المعصور بالماء الدافئ على معدة فارغة، باعتباره مفيدا لصحة البشرة من خلال محاربة التجاعيد وعيوب الجلد بفعل احتواءه على مضادات الأكسدة، وفقا لما نقل موقع سكاي نيوز عربية.

وأضاف الموقع أن الليمون يعتبر معطر للفم ورائحة النفس الكريهة باعتباره محفزا لحمض الستريك، كما تلعب مركبات الفلافونويد التي تشكل جزءا من مكوناته دورا في محاربة البكتيريا الموجودة على اللسان والأسنان. كما توجد العديد من الفوائد الهامة التي تعود بالصحة على الجسم والمتمثلة بالمساعدة على الهضم وتقوية الجهاز المناعي، وخسارة الوزن.

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