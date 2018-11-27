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أجيال الليبية، الأفضل في مهرجان نابل بتونس

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حازت فرقة أجيال للمسرح والفنون من مدينة البيضاء على جائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة السابعة للمهرجان المغاربي لمسرح الهواة في مدينة نابل التونسية.

وذهبت الجائزة الرئيسية في المهرجان إلى فرقة أجيال الليبية عن مسرحية المركب، وهي من سينوغرافيا وإخراج الفنان الليبي شرح البال عبد الهادي، وتأليف الكاتب العراقي سلام صقر.

جسد بطولة “المركب” الفنان الكوميدي عز الدين الدويلي، والممثلة الواعدة يقين عبد الجواد .. وحملت الدورة اسم المسرحي الليبي الراحل خلدون الأوجلي، تحت شعار: “المسرح والعنف”.

تألف فريق عمل مسرحية المركب من الفنان خالد لطفي عبداللطيف في التأليف الموسيقي وأكرم عبدالسميع فني الإضاءة ونورالدين علي في تقنيات العرض أما التغطية والمتابعة الاعلامية فلعلاء الحضيري.

يُشار إلى أن فرقة أجيال قبل سفرها للمشاركة في نابل التونسية كانت مساهمتها الفاعلة كمفتتح لمهرجان درنة الزاهرة للمسرح الذي جاء كعودة عطرة لدرنة الفن والثقافة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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