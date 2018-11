وفاة ستيفن هيلنبرغ مبتكر شخصية “سبونج بوب”

توفي مبتكر شخصية “سبونج بوب” الكارتونية الشهيرة، ستيفن هيلنبرغ، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 57 عاماً بعد مضاعفات نجمت عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وحصدت الشركة أرباحاً تتخطى 13 مليار دولار من بضائع مرتبطة بشخصية “سبونج بوب سكوير بانتس”.

وأشارت القناة إلى أن هيلنبرغ، الذي شُخصت إصابته بالمرض في مارس (آذار) 2017، منح المسلسل “خفة دم فريدة وبراءة ساهمت في إسعاد أجيال من الأطفال والعائلات في كل الأنحاء”.

وشددت القناة على أن “شخصياته شديدة الأصالة” والعالم الذي ابتكره ستظل “كتذكرة على قيمة التفاؤل والصداقة وقوة التخيل التي لا حدود لها”.

يشار إلى أن هيلنبرغ من مواليد 21 أغسطس (آب) 1961، وكان أستاذاً للعلوم البحرية قبل تفرغه لعالم الرسوم المتحركة.

وفي 1999 ابتكر هيلنبرغ مسلسل “سبونج بوب” الشهير في كل أنحاء العالم والذي بثت منه 250 حلقة في كل أنحاء العالم حتى الآن.

وفي 2004 انتقل “سبونج بوب” لعالم السينما وحصد أرباحاً بقيمة 140 مليون دولار، ثم جاء الجزء الثاني في 2015 وحصد أرباحاً بقيمة 325 مليون دولار.

