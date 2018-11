إنفلونزا المعدة”.. أعراضها وسُبل مواجهتها

كشفت “الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي” أنّه لا صلة لإنفلونزا المعدة بالإنفلونزا التقليدية، فهي عبارة عن التهاب يُصيب المعدة والأمعاء “Gastroenteritis” تسببه فيروسات عدة، أهمها “النوروفيروس” وفيروس “الروتا”.

لافتة إلى أنّها تنتقل عبر الرذاذ، أي عبر الهواء عند العطس مثلاً، أو بالعدوى باللمس، أي ملامسة أغراض تتراكم عليها الفيروسات مثل مقابض الأبواب.

وتتمثل أعراض إنفلونزا المعدة في الغثيان، والقيء، والإسهال المائي، وآلام البطن، والحمى، وفقدان الشهية، وآلام الأطراف.

ولمواجهة إنفلونزا المعدة يجب الإكثار من السوائل بمعدل لا يقل عن لترين. ومن الأفضل شرب الماء وشاي الأعشاب مثل شاي البابونج والشمر. كما يجب تناول الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم مثل “البقسماط”، والتفاح المبشور، وهريس الموز، وحساء الدجاج.

ويجب استشارة الطبيب إذا لم تتحسن الحالة في غضون أيام قليلة أو عند استمرار الحمى أو عند وجود دم في البراز.

وللوقاية يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية، أي غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض، وقبل الطهي، وبعد ملامسة الحيوانات، وركوب وسائل النقل العامة، وتفادي المناشف المشتركة بين المرضى، فضلاً عن تنظيف وتعقيم لوحة المفاتيح، والهاتف الذكي، والجهاز اللوحي بالمطهرات.

