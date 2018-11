تحدثت تقارير إعلامية إن شركة “هواوي” تستعد لإطلاق جهاز جديد بشاشة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية، مما يؤكد طموحها الصريح لريادة هذه السوق خلال السنوات المقبلة.

ووفق ما أظهرته صورة، جرى تداولها على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية الصينية، فإن الهاتف سيأتي بشاشة أمامية فسيحة لن تضم أي أزرار باستثناء دائرة صغيرة في أعلى اليسار. وستكون هذه الدائرة مدمجة في الشاشة، وستضم الكاميرا الأمامية. وقال موقع “ذا فيرج” إن تصميم الشاشة سيغطي 360 درجة من الواجهة الأمامية للهاتف، مضيفا أن شركة “هواوي” تسابق الزمن لإصدار الهاتف قبل أي شركة أخرى. وفي حال صحت التوقعات، فإن الشاشة ستغطي الواجهة على نحو كامل، كما ستحجب بصمة الاستشعار وعدسة الكاميرا الأمامية ومكبر الصوت، بالإضافة إلى إلغاء الحواف. وقبل أيام، كشفت براءة اختراع تقدمت بها “سامسونغ”، أن الشركة الكورية الجنوبية قد تخرج أيضاً عن المألوف في المنتجات التي تقدمها، وتصدر هاتفاً ذكياً رائدا، يختلف عن الأجهزة السابقة من ناحية تصميم الشاشة الأمامية. وتظهر التفاصيل أن سامسونغ ستعتمد هي الأخرى على شاشة أمامية فسيحة مع كاميرا مدمجة في أعلى اليسار. وتفيد التوقعات بأن هواوي ستصدر جهازها الجديد الشهر المقبل، على أن يكون طرح هاتف سامسونغ في بداية 2019.

