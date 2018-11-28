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4 أطعمة تنظم الهرمونات في جسم المرأة.. السالمون يحقق التوازن

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خلل الهرمونات في جسم المرأة له الكثير من الآثار السلبية على بشرتها بل ووظائف الجسم كله، لذا فإن الحفاظ على مستوى الهرمونات في الجسم بمعدلها الطبيعي هو ما تسعى إليه الكثيرات، واليوم سنساعدكِ في تحقيق ذلك دون اللجوء إلى العقاقير الطبية ذات الآثار الجانبية، لكن ببعض الأطعمة الصحية وهذه أبرزها:

– السبانخ:
من الخضراوات الداكنة التي تعمل على تنظيم الهرمونات، وتقليل الاضطرابات الهرمونية ومستوى الأنسولين في الجسم.

– الأفوكادو:
يحتوي على ستيرول، الذي يعمل على خفض مستوى هرمون “الإستروجين”، حيث يسبّب ارتفاع هذا الهرمون تكيّس المبايض.

– السالمون:
يعتبر سمك السالمون من الأطعمة التي تنظم الهرمونات، وهذا لاحتوائه على “الأوميغا 3″، والأحماض الأمينية الضرورية التي تساعد على إنتاج هرمون “التوستيرون” الذي يحقق توازنًا مع هرمون “الإستروجين”.

– اللوز:
يؤدي ارتفاع الهرمونات الذكورية في جسم المرأة إلى جفاف البشرة وإرهاقها، لذلك يعتبر اللوز من أهم الأطعمة التي تحسّن من أداء الهرمونات في جسم المرأة، حيث يعمل على خفض هرمونات الذكورة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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