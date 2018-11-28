كيف تحصل مجّاناً على التطبيقات المدفوعة؟‎

لا أحد يحب أن يدفع نظير تلقّي خدمة، فأفضل الأشياء هي تلك التي نحصل عليها مجّاناً، لكن للأسف لا يتوفّر هذا دائمًا خاصة عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الهاتف، والمشكلة أن أفضلها هي تلك التي يطلبون الدفع مقابل الحصول عليها، لكن فيما يلي كيفية الحصول على تطبيقات “أندرويد” المدفوعة لكن مجّاناً:

1- استخدام مواقع “خصومات التطبيقات”:

متابعة المواقع المعنية بالخصومات على التطبيقات من أكثر الطرق المباشرة للحصول على تطبيقات أندرويد المجّانية، وهي خيار رائع لأولئك الذين لا يريدون ضياع الكثير من الوقت في البحث، فحينما تعرض هذه المواقع عدداً من التطبيقات التي تم تخفيض أسعارها، فإنها أيضاً تعرض التطبيقات التي يتم تقديمها في نسخ مجّانية.

2- تقارير الرأي من غوغل Google Opinion Rewards:

على الرغم من أن هذه ليست هي الطريقة المفضّلة لدى البعض، لكنها طريقة مثالية لدى البعض الآخر، حيث تقوم بتجربة بعض نماذج التطبيقات بشكل مجّاني، لكن بدلاً عن دفع المال تقوم بإعطاء بيانات عن شخصك، وتحدّد شركات الإعلان الاتجاهات العامة والجمهور المستهدف للتسويق عن طريق أخذ بياناتك، واستطلاع الرأي الذي تجيب عنه، وهو ما يعوّضها بشكل مناسب عن النفقات المتواضعة التي حصلت بها على التطبيق مجّانًا.

كل ما عليك لتصبح أحد هؤلاء الأشخاص الذين يبيعون بياناتهم لـ”غوغل” هو أن تحمّل تطبيق “استطلاع الرأي من غوغل Google Opinion Rewards”، وإدخال بعض المعلومات الديموغرافية مثل الفئة العمرية والميول وما إلى ذلك، لكن هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية، لأنه بمجرد ملء البيانات وإرسالها، يُحدّد لك عدد ساعات معينة من أجل استخدام التطبيق قبل إزالته.

3- استخدام Amazon Underground:

طالما كانت “أمازون” تسعى لتقويض وجود غوغل على أندرويد، وإحدى الطرق التي تعمل بها أمازون هي التطبيقات الخاصة بها، حيث تستعين “أمازون” بنظام مختلف لتحقيق الدخل للمطوّرين؛ فبدلاً عن جعل المستخدمين يدفعون مقابل التطبيقات، يتم عرض إعلانات المستخدمين ويمرّر “Amazon” العائد إلى المطوّرين حسب مدة استخدام التطبيق.

ويمكنك تحقيق ذلك عن طريق تنزيل ملف “APK” من موقع “Amazon” ثم اتبع الخطوات التالية.

– انتقل إلى الإعدادات “settings”، ثم التطبيقات والإشعارات “Apps& notifications”، ثم خيارات متقدمة “Advanced”، وبعدها الوصول إلى التطبيقات الخاصة “Special app access”، ثم تثبيت تطبيقات غير معروفة “Install unknown apps”.

– من هناك قم بالنقر على أحد التطبيقات للسماح بتثبيت تطبيقات غير معروفة وتشغيل التطبيق المختار، إذا لم تكن متأكّداً ممّا يجب اختياره، فاختر “Chrome”.

4- صفحات المطوّرين على مواقع التواصل:

هناك الكثير من مطوّري التطبيقات الطموحين يعرضون تطبيقاتهم لمعجبيهم المتحمّسين مجّاناً، بتخفيض نسبته 100% للترويج لعملهم عن طريق منح البعض منه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية