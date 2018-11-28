تشييد أول خط تلفريك في موسكو

شهدت مدينة موسكو افتتاح أو لخط تلفريك بالعاصمة الروسية، والذي يصل بين منطقتي “لوجنيكي” و”فارابيوفي غوري” من خلال مروره فوق نهر موسكو، حيث سيوفر لمستخدميه فرصة التمتع بمشاهدة أجزاء من المدينة من الأعلى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فقد صمم هذا الخط لينقل نحو 1600 راكب دفعة واحدة، وزود بمقصورات حديثة مكيفة ومزودة بأفضل وسائل الراحة، بحيث توفر للراكب فرصة الاستماع للإرشادات بعدة لغات منها الروسية والإنجليزية والفرنسية والصينية، فضلا عن احتوائها على أماكن خاصة تمكن الركاب من نقل أمتعتهم ودراجاتهم الهوائية وأدوات التزلج أيضاً.

ولقيت فعاليات الافتتاح استحسانا كبيرا من زوار المدينة، بعتباره أصبح وسيلة نقل إضافية صديقة للبيئة، فضلا إلى أنه اختصر زمن الرحلة التي كانت تستغرق حوالي 20 دقيقة بالسيارة ما بين المنطقتين إلى 5 دقائق فقط.

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