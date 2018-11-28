افتتاح أول مستشفى للفيلة في الهند

افتتح في الهند أول مستشفى للفيلة بهدف تقديم الرعاية المناسبة لها، ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعزا المسوولين ذلك، أن العديد من الفيلة تتعرض لسوء المعاملة، ولهذا السبب تم افتتاح مستشفى بولاية أوتار براديش، لمنح الفيلة المصابة الرعاية التي تحتاجها، خاصة أنهم يجبرون على الترفيه عن الكثيرين بأداء الحيل المبتكرة والصعبة.

ويقول المسؤلون عن المستشفى: “إن الفيلة تتعرض لأزمات نفسية متعددة نتيجة الأسر والعزل الاجتماعي، ووفقاً للتقارير فإن ثلاثة آلاف فيل ما زال في الأسر بالهند”.

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