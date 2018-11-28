5 مدن أميركية تدفع لك مقابل الانتقال إليها ‎

إذا كنت ترغب في تغيير سكنك ومكان إقامتك ويمنعك المال، فلا تشغل بالك الآن، فالعديد من المدن الأميركية تقدّم الحوافز بهدف جذب السكّان الجدد لإحياء مجتمعاتها؛ ويرجع ذلك لانخفاض عدد السكّان، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة له، وهنا 5 مدن تقدّم قروضا أو برامج مساعدة لأولئك الذين يسعون إلى أن يصبحوا من سكّانها:

1- تولسا الأميركية:

تقدّمت مدينة “تولسا” الأميركية بعرض مبلغ لا يقل عن 10 آلاف دولار، لمن يوافق على الإقامة فيها لمدة عام على الأقل، والمفاجأة أن المال يُمنح نقدًا، ويشمل الإيجار وإعانات مالية؛ وذلك لجذب الموظفين، وتقدّم 6000 شخص بطلب للانتقال إلى المدينة.

ويأتي تقسيم المبلغ على النحو التالي: “2500 دولار مصاريف انتقال، و500 دولار مصروف شهري، و1500 دولار بعد استكمال الإقامة في المدينة في السنة الأولى، و300 دولار مساعدة إضافية لإيجار المسكن”.

2- كورتيس، نبراسكا:

ستحصل على الكثير من الصفقات الجيدة، إذا استطعت بناء منزل عائلي في غضون فترة زمنية محددة، غالبا سنة، ويبلغ قيمة المنزل هناك 79 ألف دولار، ويبلغ عدد السكّان 891 شخصًا.

3- مارن، أيوا:

عدد سكّانها 115 شخصًا، تمنحك أيضًا المدينة أراضي مجّانية بعد تلبية متطلبات البرنامج، وبناء منزل على مساحة 1200 قدم مربع، ويبلغ سعر المنزل هناك 75.300 دولار.

4- هارموني، مينيسوتا:

يقدّم برنامج التنمية الاقتصادية في المدينة التي يبلغ عدد سكّانها 999 شخصًا، خصما نقديا لتحفيز بناء المنازل الجديدة، وتتراوح الخصومات بين 5 و12 ألف دولار، ولا توجد قيود على عمر مقدِّم الطلب أو مستوى دخله أو الإقامة الحالية.

5- هاملتون، أوهايو

تمنحك مبلغا يوازي 15 ألف دولار للطلاب الذين تخرجوا من الجامعات خلال السنوات العشرة الأخيرة.

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