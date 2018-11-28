اتهامات أوروبية لشركة جوجل بسبب تتبع المستخدمين ومخالفة قانون حماية البيانات

وضع الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا في الفترة الأخيرة يختلف بشكل كبير عن القوانين السابقة والتي كانت تمنح الحرية للشركات بالقيام بأمور تمس خصوصية المستخدم.

ويبدو أن جوجل ستعاني كثيرًا من الأمر، حيث أنها مرة أخرى متهمة من دول الاتحاد الأوروبي لكن بقضية جديدة، وهذه المرة لتعقب المستخدمين دون عملهم بحسب ادعاء 7 دول من الاتحاد.

ووفقاً لرويترز فإن هولندا وبولندا قدمتا عريضة رفقة التشيك، السويد، سلوفينيا، اليونان، والنرويج تطالب الاتحاد الأوروبي بأخذ إجراءات ضد جوجل بسبب تتبع حركات المستخدمين من خلال منتجاتها، والذي اعتبرته مخالفاً لقانون حماية المستهلك الذي يجبر الشركات على أخذ إذن المستخدم في أي أمر يتعلق بخصوصيته.

وبينما هذه ليست المشكلة الأولى التي تواجهها الشركة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن مثل هذا الأمر ربما يساهم في فرض غرامة قاسية عليها.

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