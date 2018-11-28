التجسس على 2 مليار مستخدم لنظام الأندرويد

اكتشفت إحدى شركات التحليل مجموعة من تطبيقات قوقل بلاي التي تتجسس على نحو 2 مليار مستخدم قام بتحميلها.

وحسب تقرير BuzzFeed، فتسيء التطبيقات المعنية استخدام الأذونات الممنوحة من المستخدمين لمراقبة سلوكهم ومعرفة ما يثبتوه من تطبيقات أخرى لسرقة ملايين الدولارات من الشركاء الذين يدفعون رسوم مقابل عمليات التثبيت.

في الحالة الطبيعية، إذا قام مطور تطبيق بتحويل المستخدمين إلى تثبيت تطبيق ثاني من خلال الإعلانات المعروضة ضمن تطبيقه فيستحق رسوم من مطوري هذا التطبيق الثاني. أما ما يفعله مطورو التطبيقات المعنية بعد التجسس على المستخدمين ومعرفة ما قاموا بتثبيته من تطبيقات، هو الاحتيال على شركائهم من أصحاب هذه التطبيقات بمطالبتهم برسوم ليست من حقهم.

عدد التطبيقات المعنية هي 8، وجد أن 7 منها من تطوير Cheetah Mobile الصينية التي تتمتع بسمعة تطوير تطبيقات بأسماء تشبه تطبيقات شهيرة من أجل خداع المستخدمين إلى تثبيت تطبيقاتهم، كذلك تزوير أرقام المستخدمين والأرباح وشراء التقييمات الإيجابية.

أما التطبيق الثامن، فلوحة المفاتيح من تطوير Kika Tech والتي تستغل أذونات قراءة ما يكتبه المستخدمين في معرفة التطبيقات التي يتم البحث عنها وتثبيتها.

وبينما تنفي الشركتين المتهمتين هذه الادعاءات وتشير إلى أنّ حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) من طرف ثالث يقف وراء التجسس على النقر، تستنكر شركة التحليلات ردهم بحكم أن أدوات SDK الخاصة بالشركتين موضع الاتهام هي الوحيدة المستعملة في الممارسات الاحتيالية.

وقام مؤخراً متجر تطبيقات نظام الاندرويد قوقل بلاي بحذف 125 تطبيق في أكتوبر الماضي بسبب سرقتهم 10 مليون دولار كأجرة من مشاهدات مزيفة للإعلانات، وحذف 13 لعبة خبيثة تصدرت التطبيقات الرائجة لبضعة أيام، أما التطبيقات الثمانية موضوع هذا المقال فهي:

– Clean Master

– CM File Manager

– CM Launcher 3D

– Security Master

– Battery Doctor

– CM Locker

– Cheetah Keyboard

– Keka Keyboard

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: تيك فويس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية