كشفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن العثور على جثة مذيع بريطاني داخل شقته شمال شرق بيروت.

حيث عثرت السلطات اللبنانية على جثة المذيع البريطاني غافين فورد بعد أن حضرت إلى منزل فورد وباشرت التحقيقات بانتظار الأدلة الجنائية، دون تفاصيل عن سبب الوفاة.

كما أعلنت السفارة البريطانية في بيروت إنها تتابع حيثيات مقتل المذيع غافين فورد وتنتظر نتائج التحقيقات دون تفاصيل عن حيثيات القضية.

يُذكر أن فورد مواطن بريطاني في الخمسينات من عمره، وكان يعيش في لبنان منذ سنوات طويلة.

من جهتها نعت إذاعة راديو وان اللبنانية الخاصة المذيع غافين فورد، قائلةً:

“بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة”.

The post مذيع بريطاني يلقى حتفه في لبنان وتفاصيل القضية مازالت مجهولة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا