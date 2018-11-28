لعبة “فورت نايت” Fortnite تضيف خاصية رائعة إلى Battle Royale

أطلقت سلسلة ألعاب Epic Games المسئولة عن إصدار لعبة Fortnite، خاصية إضافة الهدايا داخل اللعبة وذلك في نظام Battle Royale، وهي الخاصية التي تم الكشف عنها في يوليو الماضي.

وتم إطلاق Fortnite gifting التي تنح الهدايا للاعبين بمناسبة أعياد الميلاد، ولكن لكي تتمكن من استخدام الخاصية يجب أن تكون صديق مع الشخص الذي سيرسل لك الهدية لمدة لا تقل عن 48 ساعة.

وبإمكان رواد لعبة Fortnite ارسال هدايا أيضا 3 مرات فقط خلال 24 ساعة، ولا يمكن رد الهدايا التي تم شراؤها.

وإذا كنت ترغب في استخدام خاصية Fortnite gifting فيتعين عليك تكوين صداقات عديدة على حسابك، حيث أوضحت Epic Games هذا الأسبوع أن الخاصية ستكون متاحة لفترة معينة فقط هذا الأسبوع.

وقال صناع Fortnite :”نحن نعلم ان الكثير منكم كانوا ينتظرون بشغف ميزة الهدايا، واليوم نحن متحمسون للإعلان عن ذلك لفترة محدودة سنقدمه من خلال إصدارنا الجديد”.

وتستمر فترة العرض أسبوع واحد فقط من هذا التحديث، ويؤكد صناع اللعبة: ” الرجاء ملاحظة أن الإهداء غير متاح على أجهزة iOS لأن سياسات Apple تحظره”.

وفي شرح كيفية التعامل مع الميزة الجديدة قالوا: “عندما تذهب إلى المتجر وتختار بند الشراء، سيظهر لك خياران، أحدهما يقول بند الشراء وآخر يقول اشتري هدية”.

ويتابع: “قم باختيار شراء عدية، وستتمكن من اختيار أي صديق تريد إرسال الهدية له، بعد ذلك تكون انتهيت، وسيحصل صديقك على الهدية”. المصدر/ يوروسبورت