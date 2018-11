شركة فورد تُطلق نموذجاً جديداً من سيارات الطرقات الوعرة

استعرضت شركة فورد مؤخراً نموذجا جديداً من سيارات “فوكس”، بمواصفات تجعل منها مركبة عائلية مميزة.

حيث جاءت سيارة “فوكس أكتيف” بهيكل طوله 4.5 متر تقريباً، مطلي بمواد خاصة تقلل من ظهور الخدوش أو تراكم الأوساخ على سطحه نتيجة تعرض السيارة للوحل أو الثلوج.

كما تميزت هذه المركبة بنظام دفع رباعي، ومنظومتي فرامل وتعليق خاصتين تجعلانها قادرة على اجتياز أكثر الطرق وعورة.

هذا وأتى النموذج المخصص للسوق الأوروبية من هذه السيارة بنوعين من المحركات التي تعمل بالبنزين بسعة 1.0 و1.5 لتر وعزم 125 و150 حصانا. كما طرحت نماذج منها للسوقين الأمريكية والآسيوية بمحركات جديدة تعمل بالديزل بسعة 1.5 ولترين.

