“عمر المختار”.. كما لم تره من قبل

تناول الطالب محمد التارقي، سيرة الشهيد عمر المختار، في مشروع تخرجه بكلية الفنون والعمارة (قسم التربية الفنية) بجامعة عمر المختار في درنة.

وتميزت اللوحات بأسلوب الحداثة ومواكبة التطور، حيث استخدم التارقي فيها الخشب والمعدن والمسامير بشكل متقن.

وقدّم الطالب مشروع تخرجه الذي حمل عنوان بعنوان “سيرة شيخ الشهداء عمر المختار” في معرض أقامه في أروقة كلية الفنون بالجامعة، وزيّنه بلوحات عمر المختار.

وقال التارقي لـ”218 نيوز” إنه اختار شخصية عمر المختار لمكانتها التاريخية، مبينا أنه قام بتحول لقطات من فيلمه إلى لوحات فنية باستخدام خامات من الخشب والمعادن.

وأشار إلى أنه تناول رسم عمر المختار لإحياء سيرة شيخ الشهداء بأسلوب الفن الحديث المعاصر ولإطلاق صورة فنية جديدة عن هذه الشخصية.

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