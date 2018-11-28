فيلم “ذات مرة في طرابلس” يضع بصمته في القاهرة

فاز الفيلم الليبي “ذات مرة في طرابلس”، الأربعاء، بجائزة في ختام ملتقى القاهرة السينمائي الذي أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتمثلت جائزة الفيلم الذي أخرجه عبد الله الغالي، بمبلغ 10 آلاف دولار مقدمة من شركة السينما الكويتية الوطنية “فرونت رو”.

واختارت لجنة التحكيم 16 مشروعا من البلدان العربية، 10 مشاريع في مرحلة التطوير و6 في مرحلة ما بعد الإنتاج، وحصل فيلم “ذات مرة في طرابلس” على جائزته تحت مرحلة التطوير.

وعمد ملتقى القاهرة السينمائي في دورته العام الحالي على اختيار الأفلام التي يُلامس محتواها الهموم والقضايا العربية، مثل حقوق المرأة، وآثار الحروب، والانتماء للوطن.

يشار إلى أن حفل توزيع الجوائز جرى بحضور صانعي الأفلام والرعاة والمنتجين والموزعين، بالإضافة إلى عدد من العاملين في السينما.

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