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“سكرابل” العالمية في خدمة اللغة الأمازيغية

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى مهتمون باللغة الأمازيغية إلى تثبيت هذه اللغة بأبسط الأشياء، لأن الثقافة تحيا عبر اللغة، وهي وعاء الفكر والحافظ لتاريخ الشعوب والأمم وهويتها.

ومن هذا المبدأ ترجمت مجموعة من المهتمين باللغة الأمازيغية لعبة “سكرابل” العالمية، التي تعتمد على اللغة، واجتمع نشطاء في المركز الثقافي بمدينة زوارة ليحتفوا بهذا العمل الطريف والمهم.

ويتم لعب “سكرابل” على لوح مكون من 15 خانة طولية وأخرى عرضية، ويشارك فيها لاعبين أو أربعة، ويوضع على كل مربع حرف، ليحاول اللاعب الآخر إكمال كلمة بالحروف التي يملكها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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