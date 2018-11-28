مقتل دولفين بسلاح الكلاشنكوف في بنغازي

نشر مكتب الإعلام بالجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، صورة لدولفين مقتول داخل بحيرة تيبستي في مدينة بنغازي، وطرح سؤالا عبر منشوره حول عمليات القتل التي تستهدف الحيوانات ” تدمير لكل شي جميل تدمير للحياة الي متى ؟”

وأوضح المكتب الإعلامي أن أحدهم قام بقتل الدولفين بواسطة سلاح “كلاشنكوف”، وعبّر عن هذه العملية المؤسفة التي تتعرض لها الحيوانات ” لماذا؟ لا احد يدري . حتى القاتل نفسه لا يدري لما قام بذلك”.

وأشار المكتب الإعلامي أن المعركة لأجل تغيير الوعي الشعبي في ليبيا ما تزال قائمة وأن أهمية المحافظة على الحياة البرية والبحرية في ليبيا، يجب أن تكون من أولويات الجميع فيها.

ونوّه المكتب الإعلامي بالجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، عبر منشوره على صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن مصدر الصور يعود لبريد الجمعية.

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