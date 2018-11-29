اكتشاف علمي: “الثلج الناري” بديلا للطاقة في اليابان

كشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا يفيد أن اليابان قد توصّلت إلى استخراج وقود يُعرف باسم “هيدرات الميثان” أو “الثلج الناري” يُمكن ان يُعطي حلا لأزمة الطاقة في العالم.

وأوضح التقرير أن الباحثون في اليابان قد وجدوا أن الوقود الجديد يشتعل عند إشعال عود ثقاب بالقرب منه، ما جعل الأمر يأخد منحًا جدّيًا في عالم شركات الأبحاث الدولية التي تتسابق للاستفادة من المادة الجديدة، التي تستخرج من قاع البحار في اليابان ويوجد بكميات ويوجد فيها بكميات كبيرة، محاصرة بين الثلوج.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن “هيدرات الميثان” يمكن أن توفر مصدراً رئيسياً للوقود، بعد التقديرات الأخيرة على كونها تشكّل ثلث إجمالي الكربون المحتجز في أنواع الوقود الأحفوري الأخرى مثل النفط والغاز والفحم.

وأوضحت قائدة مشروع هيدرات الغاز التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، كارولين روبل، “من الأمور الواضحة جداً أنه لا يمكننا النزول والغوص للتنقيب عن الغاز”.

وأضافت بقولها: “السبب يعود لمقاربة فيزيائية، حيث إن هيدرات الميثان حسّاسة للغاية، وتتكون عادةً على عمق عدة مئات من الأمتار تحت قاع البحر، حيث يكون الضغط أعلى بكثير من على السطح، وتصل درجات الحرارة إلى الصفر. وبمجرد إخراج المادة من قاع البحر، ستبدأ تلقائياً بالانهيار والتفكك” وأشارت أنه علينا إجبار الثلج على إطلاق غاز الميثان من قاع البحر وبعدها يتم استخراجه.

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