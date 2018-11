169 ألف يورو ثمن أجزاء من برج إيفل

بيع جزء من سلالم برج إيفل في مزاد مساء الثلاثاء في باريس بسعر 169 ألف يورو على ما أعلنت دار “آركوريال”.

ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 4,3 أمتار وهو مؤلف من 25 درجة تقريبا ويعود إلى السلالم اللولبية الاصلية للبرج في العام 1889 وكان يربط بين الطابقين الثاني والثالث.

وكان هذا الجزء من السلالم ضمن مجموعة كندية خاصة وسعره مقدرا بين 40 و60 ألف يورو وقد بيع باكثر بثلاث مرات إلى جامع تحف من الشرق الأوسط.

وفي العام 1983 اعتمد مصعد كهربائي بين الطابقين الأخيرين في برج إيفل ما أدى إلى تفكيك السلالم. وقد قسمت إلى 24 جزءا.

وتعرض الاجزاء المختلفة في مواقع معروفة وفي مجموعات خاصة عبر العالم وتطرح للبيع بانتظام في مزادت.

وبنى غوستاف إيفل البرج الشهير بمناسبة المعرض العالمي العام 1889 وقد بات الان من اكثر النصب استقطابا للزوار في العالم.

