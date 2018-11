دخلت الحانات في العاصمة التشيكية براغ، عالم المستقبل باستخدام الساقي الآلي، الذي يقدم المشروبات عن طريق تطبيق على الهاتف.

وافتتحت شركة تريجيما العقارية اليوم الأربعاء الحانة التي يبدو مبناها المؤلف من طابقين وكأنه محطة فضائية، حيث يوجد 40 مقعدًا وسطح علوي.

وبعد أن يطلب رواد الحانة مشروباتهم عن طريق التطبيق، تختار ذراع آلية حمراء بين سبع زجاجات نبيذ معروضة في صندوق أنيق. ثم تفتح زجاجة وتصب ما يصل إلى أربعة كؤوس في المرة الواحدة.

وتقوم الذراع بعد ذلك بوضع الكؤوس على صينية تتحرك فوق طاولة الرواد ثم تخفض الصينية حتى يتسنى للرواد أن يلتقطوا كؤوسهم.

وقال مالك شركة تريجيما مارسيل سورال “إنه كان واثقًا من أن قطاع الخدمات سيحذو حذو قطاع التصنيع في إحلال الآلات محل العمالة المكلفة”.

The post الساقي الآلي.. نادل ذكي يخدم رواد الحانات في التشيك‎ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا