حجمها الضخم أنقذها من الذبح

عثر في أستراليا على بقرة بطول 194 سم وبوزن أكثر من 1.4 طن، والتي أصبحت الأضخم في البلاد.

وأطلق على البقرة البالغة من العمر سبع سنوات نيكرز، وأصبحت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد أن تم عرضها على خلفية الأبقار “الصغيرة”. وبدأت تقارن بلاعبي كرة السلة المشهورين الذين يبلغ طولهم مترين. وقال صاحب الحيوان، جوف بيرسون إن نيكرز في الواقع ثور مخصي، الذي دائما يختلف بحجمه الهائل. وحجمه الضخم أنقذه من البيع للمسلخ.

