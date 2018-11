توصل باحثون من جامعة هولندية إلى طريقة سهلة لتشخيص أمراض القلب والسكر من نوع 2، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجلد، بدلًا من سحب عينات الدم المؤلمة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “الباحثين قاموا بتسليط الضوء على الجلد، باستخدام جهاز محمول، حيث وجدوا أنه يعكس بوضوح مادة مشعة في الجسم تُسمى AGEs، وهي عبارة عن خلاصة البروتينات والدهون والسكريات في الجسم. ويرتبط ازديادها في الجسم مع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والموت المبكر. ويؤكد الباحثون إمكانية استخدام الطريقة السهلة لفحص أمراض القلب والسكر من نوع 2، في أي مكان غير طبي، مثل محلات السوبر ماركت أو الصيدليات.

The post بتسليط الضوء على الجلد.. طريقة جديدة لتشخيص أمراض القلب والسكري appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا