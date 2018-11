قد تصبح عملية البحث عن الأجهزة أو المنتجات أو قطع الغيار أو قطع الملابس صعبة أو غير ممكنة، إذا لم تكن هناك معلومات دقيقة لدى المستخدم حول اسم الشركة المنتجة أو أسماء المنتجات وأرقامها.

لمواجهة هذه المشكلة قام متجر Ebay بإطلاق وظيفة البحث عن المنتجات بالصور في تطبيق هواتف أندرويد وأجهزة أبل الجوالة.

ويمكن لأصحاب الأجهزة الجوالة تحميل الصور اعتبارًا من الآن من أجل البحث عن المنتجات المماثلة، سواء كانت هذه الصورة تم التقاطها حديثًا بواسطة كاميرا الهاتف الذكي أو كانت مخزنة على ذاكرة الهاتف أو تم العثور عليها من مواقع الإنترنت.

وتقوم وظيفة التعرف التلقائية على الصور بمقارنة الصورة المعنية مع صور المنتجات المتوفرة في عروض المتجر الإلكتروني، وتقوم بسرد قائمة بصور المنتجات المماثلة.

The post متجر إيباي.. البحث عن المنتجات لن يكون صعب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا