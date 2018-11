أربعة أشخاص يمكنهم إجراء مكالمة فيديو جماعية على واتساب

كشف تقرير جديد أن خدمة التراسل الفورى واتساب تختبر حالياً ميزة جديدة تسمح لمستخدمى iOS ببدء مكالمة فيديو جماعية من الدردشات بشكل مباشر.

وفى الوقت الحالى، يحتاج مستخدمو أندرويد وiOS أولاً إلى بدء مكالمة مع شخص واحد ثم إضافة أعضاء آخرين لبدء الدردشة الجماعية، ومع ذلك، قد يتغير ذلك قريبًا لمستخدمى iOS، حيث يضيف أحدث إصدار تجريبى من واتساب على نظام التشغيل iOS زر “Group Call” جديد فى الدردشات الجماعية.

ويؤدى الضغط على الزر إلى فتح قائمة أعضاء المجموعة، للاختيار من بينها لبدء المكالمة الجماعية، ويشير التقرير أيضًا إلى أنه لا يمكن تحديد سوى أعضاء المجموعة الذين تم حفظ أرقامهم فى دليل الهاتف، وهذا يعنى أن أعضاء المجموعة الذين لا يتم حفظ أرقامهم فى دفتر عناوين الهاتف لن يتمكنوا من المشاركة فى مكالمة المجموعة باستخدام الميزة الجديدة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن للشخص اختيار 3 مشاركين فقط، وبالتالى، يمكن لأربعة أعضاء المشاركة فى مكالمة المجموعة باستخدام هذه الميزة، وسيكون لدى المستخدمين خيار إجراء مكالمات صوتية وفيديو، ومن المرجح أن يتوفر التحديث الأخير على App Store فى الأسابيع القادمة.

وتتضمن الإصلاحات الأخرى التى قد يجلبها التحديث حل مشكلة توقف ملفات GIF عن العمل، وصعوبة تنزيل أو إرسال الملصقات، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالبحث عن الدردشات أو جهات الاتصال أو الرسائل، كما أنه سيوفر حلًا للمشكلات التى تواجهها نتيجة وجود خطأ غير مقصود فى ردود الفعل اللمسية.

