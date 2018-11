يواجه موقع فيسبوك حاليًا ثغرة جديدة في خدمته للتراسل الفوري الماسنجر، إذ فوجئ المستخدمون بعدد من محادثاتهم القديمة تعود إلى قمة رسائلهم داخل الخدمة وكأنها جديدة، وكان الأمر مزعجًا، خاصة وأن بعض تلك المحادثات كانت مع أشخاص متوفين.

وذكر تقرير نشره موقع “ذا فيرغ” التقني، أن الثغرة الجديدة أزعجت عددًا كبيرًا من المستخدمين، وقد خرج فيس بوك للتعليق على الأمر واعتذر للمستخدمين ووعد بأن فريق من المطورين يعمل على اكتشاف سبب تلك المشكلة وحلها في أقرب وقت ممكن.

وتكررت تلك المشكلة من قبل مع فيسبوك في 2015، عندما بدأت ميزة “On This Day” في إعادة عرض منشورات سلبية وذكريات سيئة أمام المستخدمين لتذكرهم بها؛ بسبب مشكلة في خوارزمية عمل الميزة اعتمدت في تقييم المنشورات التي تستحق الظهور من جديد على درجة التفاعل التي تجتذبه المنشورات وليس على محتواها وارتباطها بأحداث سيرغب المستخدم في تذكرها من جديد.

وأطلق فيسبوك بيانًا رسميًّاً يوضح فيه، أن الثغرة في نظام إظهار المحادثات وقعت بسبب تحديث جديد للنظام، واعتذر عن سوء التنظيم والتجربة السيئة التي حصل عليها المستخدمون ووعد بعدم تكرارها.

The post ثغرات متعددة في خوادم الشركة.. مشاكل تتوالى على “الفيسبوك” appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا