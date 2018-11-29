طريقة اكتشاف تسريب التيار الكهربي ببطارية السيارة

ايوان ليبيا – وكالات

بطارية السيارة هي المسئول الأول عن مد أجزاء المحرك والسيارة بالطاقة الكهربية التي يحتاجها، و أحيانا يصاب هذا الجزء بالأعطال نتيجة توقف السيارة لفترة طويلة عن العمل أو نتيجة لتعرض أحد أجزائها إلى التلف، ليتفاجئ قائد السيارة في الصباح بأن بطارية سيارته قد نفذت بشكل مفاجئ وبالتالي لا يمكنه تشغيل سيارته ، و هنا الاحتمال الأرجح هو حدوث تسريب للتيار الكهربي الموجود في بطارية السيارة ، و لكن كيف يمكن اكتشاف هذا الأمر ؟ الإجابة تحملها لنا السطور التالية

في التقرير التالي ، سنتعرف سوياً على مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها اكتشاف هل هناك تسريب للتيار الكهربي في سيارتك أم لا ، فقط من خلال السطور التالية

خطوات اكتشاف وجود تسريب للتيار الكهربي من بطارية السيارة أم لا :

يؤكد المتخصصون على أن هناك مجموعة من الخطوات والتي يمكن من خلالها اكتشاف وجود أي تسريب للطاقة الكهربية من بطارية السيارة أم لا ، و هذه الخطوات هي :

أولاً : يتم احضار جهاز الأفوميتر والذي يقوم بقياس جهد بطارية السيارة ، ثم بعد ذلك يتم ضبطه على قياس 20 أمبير ، ثم بعد ذلك يتم وضع طرفي مجسات الأفوميتر السالب في مكانها والموجب بالفتحة المخصص بالأمبير

ثانياً : في الخطوة التالية ، يقوم قائد السيارة بإزالة القطب السالب من بطارية السيارة ثم بعد ذلك يقوم بربط مجس السلك الموجب للأفوميتر بسلك البطارية السالب الذي قام بازالته من البطارية

ثالثاً : في الخطوة الثالثة ، يتم ربط مجس السلك السالب للأفوميتر بأصبع البطارية السالب ، بعدها ننتظر النتيجة التي تصدر من جهاز الأفوميتر في السيارة ، ففي حال إذا ظهر لنا على الشاشة الخاصة بالجهاز القراءة 0.12 فهذا الأمر يعني 120 ميلي أمبير ، كما يشير ذلك إلى حدوث تهريب للتيار الكهربي الموجود في بطارية السيارة ، أما عن الوضع الطبيعي و الذي يشير إلى عدم وجود أي تسريبات في بطارية السيارة، ففي هذه الحالة يجب أن يظهر على الشاشة الخاصة بالجهاز قراءة تتراوح ما بين 20 الى 50 ميلي أمبير

التصرف الصحيح في حال اكتشاف تسريب للتيار الكهربي من بطارية السيارة :

أما عن كيفية التصرف الصحيح في حال اكتشاف حدوث هذا الأمر ، فيؤكد المتخصصون على أن هناك مجموعة من النصائح و الخطوات التي يجب اتباعها في حال التعرض إلى مثل هذه الأمور ، و التي بدورها تساعد في حل المشكلة ، و من أهم هذه الخطوات ، ما يلي : فقط ما عليك فعله في هذه الحالة هو القيام بترك المجسات في مكانها ثم بعد ذلك يتم مراقبة الشاشة الخاصة بجهاز الأفوميتر المتصل بالسيارة ، و في الخطوة التالية ، لابد أن يقوم قائد السيارة بفصل الفيوزات الموجودة في السيارة واحد تلو الأخر ، ثم يتم إعادته إلى مكانه مرة أخرى حتى تتجنب حدوث تغير في أرقام هذه الفيوزات ، في حال استمرار نفس النتيجة على شاشة جهاز الافوميتر، فغالباً ما تكون المشكلة الرئيسية تكمن في حدوث تلف في الأسلاك الخاصة ببطارية السيارة أو في بعض الأجهزة التابعة لها ، و ينصح بتطبيق الطريقة السابقة على كافة الفيوزات الموجودة في السيارة ، حتى يمكن التوصل إلى مصدر التهريب ، و من ثم تغييره ، وفي حال عدم الوصول إلى النتيجة المرضية ، فلا تتردد في الاستعانه بأحد المتخصصين للوصول الى مصدر المشكلة قبل اللجوء إلى تغيير بطارية السيارة .

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