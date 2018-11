وزارة الصحة: المستشفيات العامة في ليبيا ستتعافى مع بداية 2019

أعلن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم أن المستشفيات العامة ستتعافى مع بداية العام القادم في إشارة إلى تفعيل لجنة العطاء العام المتوقفة عن العمل منذ عام 2012.

حيث شدد الوكيل خلال اجتماع ضم مدراء الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة على ضرورة تكافؤ فرص التدريب الخارجي بين العناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف التخصصات ومن مختلف المناطق.

كما حث هيثم على الانتقال السليم من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية داخل ديوان الوزارة وتفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية إلى جانب اعتماد الملاك الوظيفي الفعلي للموظفين ومراقبة آدائهم من خلال إدارة التفتيش والمتابعة وإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

