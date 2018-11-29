5 حيل للحصول على “مايكروسوفت أوفيس” مجانًا

“مايكروسوفت أوفيس” أحد أهم حزم التطبيقات التي لا غنى عنها في المهام المكتبية اليومية، وفي حين هناك العديد من البدائل المجانية له، لكن لا شيء يقارن بمميزات تطبيقاته فيلجأ الكثيرون للحصول على النسخة الأصلية منه مقابل الكثير من المال، ولكن إذا كانت ميزانيتك محدودة فهذه هي الطرق الشرعية الأفضل للحصول على البرنامج بشكل مجاني، على الأقل سوف تمكنك من الحصول على نسخة كاملة من البرنامج:

مايكروسوفت أوفيس التجريبي المجاني:

“مايكروسوفت أوفيس 365 Microsoft Office 365” هو الإصدار الوحيد المتاح بنسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد، وتتضمن “Word وExcel وPowerPoint وOutlook”، وبرامج أوفيس الأخرى.

مايكروسوفت أوفيس “أون لاين”:

باستخدام هذا الإصدار المجاني من مايكروسوفت أوفيس عبر الإنترنت، يمكنك تحرير ومشاركة الملفات التي تم إنشاؤها في “Word” أو “Excel” أو “PowerPoint” أو “Outlook” أو “OneNote”، ومن ثم نقلها إلى “آي كلاود” أو غيرها من برامج التخزين الخاصة بك، ويمكنك العمل بهذه الطريقة عن طريق متصفح الويب.

تطبيقات “أوفيس” على الهاتف:

إذا كنت لا ترغب في شراء مايكروسوفت، فقم بتنزيله كتطبيق على الهاتف المحمول سواء كنت تعمل بنظام “أندرويد” أو “iOS”، وتوفر تطبيقات أوفيس أدوات أساسية تشبه نفس أدوات البرنامج، وتشمل التطبيقات المتوفرة على “أندرويد”: “Word وExcel وPowerPoint وOneDrive وOutlook وOneNote وSharePoint”، وبالنسبة لنظام تشغيل “iOS” تختلف بعض الشيء حيث يصدر له تطبيقات مختلفة.

بالتسجيل في برنامج مركز تقييم “TechNet”:

تسمح “مايكروسوفت” للمستخدمين بتجربة برامجها الجديدة قبل الإطلاق الرسمي من خلال مركز “TechNet”، من أجل التقييم وحل أي مشكلة قبل الإطلاق، وبمجرد تسجيلك يتوفر لك البرنامج لمدة 30 إلى 60 يومًا.

عن طريق مدرستك:

إذا كنت طالباً أو معلماً فيمكنك أن تحصل على “أوفيس” مجانًا من خلال برنامج “Office 365 Education” الخاص بالعملية التعليمية، والذي يضمن العديد من التطبيقات مثل “Word وExcel”، وكل ما تحتاجه هو البريد الإلكتروني للمدرسة ليكون الأمر قانونيًا.

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