الصحة: المستشفيات العامة ستنهض من جديد بداية العام المقبل

قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، “إن المستشفيات العامة ستنهض من جديد مع بداية العام المقبل وأن الوزارة ستفعل لجنة العطاء العام المتوقفة عن العمل منذ عام 2012”.

وشدد هيثم خلال اجتماع ضم مدراء الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة الأربعاء، على ضرورة تكافؤ فرص التدريب الخارجي بين العناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف التخصصات والانتقال الصحيح من الإدارة التقليدية إلى الاكترونية وفق مانشرته وزارة الصحة.

وأكد هيثم، أن اعتماد الملاك الوظيفي للموظفين ومتابعة أدائهم من قبل ادارة التفتيش والمتابعة وإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية، ومراجعة الإدارة القانونية والتفتيش على تكليفات اللجان واتخاد الاجراءات الصحيحة أمرا ضروري.

يشار الى ان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اعتمد في يوليو الماضي الخطة العلاجية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق والتي تشمل الإجراءات الخاصة بالعلاج في داخل وخارج البلاد وتنص على التزام الوزارة بتوفير الخدمات الطبية غير المتوفرة بالمستشفيات والمرافق الصحية العامة.

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