فورهات.. إنسان آلي يتفاعل مع البشر

تمكن علماء من ابتكار إنسان آلي يعرف باسم فورهات بنجاح، الذي يمتلك القدرة على الابتسام وتشجيع الآخرين على فتح قلوبهم أمامه لعد إقناهم بالتفاعل معه.

وقال مصنعوه، إن فورهات باعتباره ليس إنسانا هذا الأمر يجعله غير متحيز، وبذلك يشجع الناس على التعامل بصدق أكبر، ليكون بذلك مفيدا في مواقف يكذب الناس فيها كثيرا كالفحوص الطبية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورهات روبوتيكس، إنهم شاهدوا أبحاثا تظهر أنه في مواقف معينة يكون الناس أكثر ارتياحا في الانفتاح والحديث عن أمور صعبة مع إنسان آلي أكثر من الإنسان العادي، وفقا لما نقلت رويترز.

ويُستخدم الإنسان الآلي فعليا في مطار فرانكفورت كحاجب ينطق بلغات مختلفة، وذلك لمساعدة المسافرين على الوصول إلى وجهتهم، كما يساعد في تدريب موظفي خدمة العملاء.

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