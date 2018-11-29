كندا: 300 طفل يحصلون سنويا على الجنسية خلال سياحة الولادة

قالت الهيئة الرسمية لإحصاءات كندا أن هناك 300 طفل يحصلون سنوياً على الجنسية الكندية عن طريق سياحة الولادة.

وذكرت الهيئة، أن 1.2 من الولادات بين عامي 2010 و2017 في كندا باستثناء مقاطعة كيبيك كانت لأمهات غير مقيمات في البلاد، لافتة الى ان 34 دولة فقط تمنح الاستحواذ التلقائي على الجنسية عبر مسقط الرأس بغض النظر عن جنسيته أو مكان الوالدين.

من جانبه أكد وزير الهجرة والجنسية الكندية أحمد حسين في جلسة نقاش بالبرلمان الكندي، أن الحكومة الكندية أجرت بحوثاً حول ممارسة القدوم إلى كندا بقصد وحيد هو الولادة ثم العودة إلى الوطن مع طفل يكون مواطناً كندياً مضيفاً إن الحكومة الكندية تعترف بالحاجة إلى فهم مدى هذه الممارسة وتأثيراتها.

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