كشفت مواقع مهتمه بشؤون التكنولوجيا أن أحد هواتف S10 التي ستطرحها سامسونغ العام القادم سيأتي بذاكرة وصول عشوائي غير مسبوقة.

حيث أن هذا الهاتف سيأتي بشاشة بحجم 6.44 بوصة، ودقة عرض (1440/2960) بيكسل، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، لكن الميزة الأساسية في هذا الهاتف ستكون ذاكرة الوصول العشوائي التي ستكون 12 غيغابايت، أي أكبر من أي ذاكرة وصول عشوائي موجودة في أي هاتف حتى اليوم.

هذا وكانت تسريبات سابقة أكدت أن S10 القادم من سامسونغ سيطرح في 3 نسخ، إحداها S10+ ستزود بكاميرا أساسية ثلاثية، أما النسخة الأرخص S10 Lite فستأتي بشاشة Infinity O رقيقة الحواف شبيهة بشاشات هواتف نوت.

The post الهاتف القادم من سامسونغ سيمتلك أكبر ذاكرة وصول عشوائي في العالم! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا