أحدث سيارات شركة «رينو» بواجهة أمامية مُحدثة كلياً

كشفت شركة رينو عن نموذجها الجديد من سيارات “duster” الكروس أوفر الشهيرة.

حيث جاءت السيارة الجديدة بالعديد من التعديلات التي شملت الشكل الخارجي، فقد زودت بممتص صدمات جديد وواجهة أمامية محدثة كليا، كما أزيح الزجاج الأمامي لمسافة 10 سم نحو المقدمة لتوفير مساحة أكبر داخل المقصورة.

كما حصلت السيارة على مقاعد جديدة مريحة، وواجهة قيادة مصنوعة من مواد بلاستيكية ممتازة، مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة تعمل باللمس لمشاهدة الأفلام ومراقبة الصورة من الكاميرات الأمامية والخلفية والتحكم بمعظم خصائص المركبة.

هذا وأتت هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات وهي: بنزين بسعة 1.2 و1.5 لتر وعزم 112 و125 حصانا، وديزل بسعة 1.2 و2.0 لتر بعزم 90 و110 أحصنة.

