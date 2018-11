تسريب خريطة لعبة “ببجي” PUBG الثلجية على “PS4 و PC و Xbox One”.. شاهد الفيديو

تقع خريطة PUBG Vikendi الثلجية في العديد من الأماكن، حيث تم تسريب الخريطة الجديدة الخاصة بـPlayerUnknown، وهي الخريطة الرابعة في اللعبة بعد خرائط Erangel و Miramar و Sanhok .

الخريطة الجديدة من لعبة PUBG الشهيرة والتي حازت على اهتمام العديد من رواد الألعاب الإلكترونية مؤخرا، تعرف باسم PUBG Vikendi وقد تم تدوينها في فيديو قصير عبر موقع يوتيوب يحمل اسم Allthenewsisgoodnews .

ويظهر في الفيديو خريطة الثلج الجديدة تفتقد لأي اوراق الشجر في موسم الشتاء، ويبدو أن رواد اللعبة متحمسون للغاية لرؤية الخريطة الجديدة التي تتضمن وجود تضاريس ثلجية.

ومن الممكن إصدار خريطة PUBG Vikendi وPUBG PS4 في نفس الوقت 7 ديسمبر المقبل.

وبدأت الطلبات منذ فترة على PUBG PS4، وإذا كنت طلبت منذ فترة فستحصل على هدايا مجانية من Uncharted بالإضافة إلى Last of Us.

ومن المتوقع أن يتم إصدار خريطة الثلج PUBG Vikendi لمستخدمي PS4 و PC و Xbox One.

كما تم إطلاق PUBG Mobile Season 4 مؤخرا ، والذي يأتي مع سلاح جديد يسمى بندقية M762. المصدر/ يوروسبورت