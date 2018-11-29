تقنية حديثة تكشف جميع الأسلحة المخبئة تحت الملابس

أعلنت أجهزة استخبارات بريطانية عن وجود تقنية حديثة، يمكن عن طريقها اكتشاف أي أسلحة مخبأة تحت الملابس، حتى إن كانت مصنوعة من مواد غير معدنية.

وقال مصممو التقنية خلال معرض الأمن الدولي في لندن، إنها تمتلك القدرة لاكتشاف جميع أصناف الأسلحة المهربة، بما في ذلك الأدوات الحادة ذات الحجم الصغير، وفقا لما نقلت ديلي ميل.

ومن جانبه، قال المساهم في شركة فاريلز للتصميمات، نيل بينيت، إن مسؤولي الأمن في لندن طالبوا المطورين بتصنيع تقنيات دفاعية خفية، تساعد على كشف أي مخططات إرهابية. هذا وتستخدم التقنية القائمة على أجهزة تصوير بأشعة “إكس”، موجات كهرومغناطيسية، ستمكن رجال الأمن من معرفة ما إذا كان الشخص يخبئ أي سلاح من أي نوع تحت ملابسه.

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