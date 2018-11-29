لعبة “فورت نايت” Fortnite تثير الذعر لدى الاهالي خوفا على اولادهم

اشتكى عدد كبير من الآباء من إدمان أطفالهم المبالغ فيه من لعبة Fortnite خاصة في سن المراهقة، والاستمرار لساعات طويلة أمام اللعبة وهوالأمر الذي يؤثر بالسلب على مستقبلهم الدراسي.

لعبة Fortnite تتمحور فكرتها حول إطلاق النار وأنك غير مسلح ومحاط بما يصل إلى 99 لاعبًا يحاولون قتلك.

وأشارت إحدى العائلات إلى أن ابنها البالغ من العمر 17 عامًا يعلب هذه اللعبة لمدة 12 ساعة في اليوم باحثًا عن الأسلحة والموارد، ويشكو المدرسون من نومه في الفصل الدراسي وانخفاض درجاته الدراسية.

وكانت التقارير الأخيرة قد أشارت إلى أن أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أصبحوا يمارسون لعبة Fortnite، والتي أصبحت تدر مليارات الدولارات لشركة Epic Games المطورة للعبة، ولجأ بعض بعض الآباء اليائسين إلى إرسال أطفالهم لإعادة التأهيل.

وقالت لورين مارير، متخصصة بريطانية في السلوك : “هذه اللعبة مثل الهيروين، إذ بمجرد أن تكون مدمن مخدرات، فمن الصعب الإقلاع”.

وكانت شركة Epic المسئولة عن إصدارة اللعبة قد وجهت تحذيرات سابقة حول تجنب المحتالين عبر Fortnite، لكنها امتنعت عن التعليق على مسألة الإدمان.

ولا يعتبر إدمان الأبناء لألعاب الفيديو جديدا على الآباء، فقد كانوا يعانون من ذلك منذ اختراع ألعاب الفيديو (الأتاري)، لكن الانتشار الكبير للعبة Fortnite أظهر تهديدًا أكثر انتشارًا، ويترافق ذلك مع ظهور مخاوف أوسع نطاقًا حول الإفراط في استخدام منصات التواصل الإجتماعي والهواتف الذكية.

مشاكل للأطفال والرياضيين من Fortnite Battle Royale

وتتسبب لعبة Fortnite Battle Royale، التي تم إصدارها لأول مرة في شهر سبتمبر 2017 ، في مشاكل للأطفال فقط، حيث تقول خدمة الطلاق عبر الإنترنت في المملكة المتحدة إن 200 عريضة قد ذكرت لعبة Fortnite وغيرها من ألعاب الفيديو هذا العام هي سبب تفكك الزيجات والانفصال بين العائلات.

المثير في الأمر أن الرياضيون المحترفون لخطر الإدمان أيضًا، إذ واجه فريق فانكوفر كانوكس Vancouver Canucks لدوري الهوكي الوطني الكثير من المتاعب في إقناع اللاعبين بحضور الاجتماعات ووجبات العشاء بسبب لعبة فورنايت.

وكان ديفيد برايس David Price، نجم فريق بوسطن ريد سوكس Boston Red Sox الحاصل على لقب بطولة العالم في بطولة البيسبول، قد ابتعد عن اللعب ضد فريق نيويورك يانكيز New York Yankees في بداية شهر مايو بسبب مشاكل في المعصم تفاقمت بسبب لعب لعبة Fortnite.

ويعاني بعض لاعبي البيسبول المحترفين من الهوس بلعبة Fortnite لدرجة أنهم نقلوا اللعبة إلى نظام العرض الفيديوي jumbotron أو Jumbovision المستخدم عادًة في الملاعب الرياضية لإظهار لقطات قريبة لحدث ما.

علاج ادمان اللعبة

قال الدكتور راندي كولمان: “كان لدي في المكتب طفل عمره 13 عامًا قال إنه حصل على ثلاثمائة انتصار في فورتنيت، واضطررت للتوقف عن الحديث معه لمدة دقيقة وحساب الوقت الذي استغرقه لتحقيق تلك الانتصارات”،.

ويشمل العلاج على فترة زمنية لإزالة السموم التكنولوجية، حيث يتم التخلص من أجهزتهم، مع توفير أكل ونوم صحي وعلاج جماعي، ويخطط مايكل جاكوبوس في الصيف المقبل للعمل مع أكثر من ضعفي عدد الأطفال عبر إضافة مواقع في تكساس وإنديانا ونيويورك.

إغراءات من شركة Epic

وتقدم شركة Epic فرصًا للحصول على مئات الدولارات من الإضافات، بما في ذلك الأسلحة الغريبة والجلود مثل Dark Voyager، وهي عبارة عن بدلة فضائية سوداء مع شريط عاكس، من خلال الشراء عبر بطاقات الائتمان ضمن اللعبة.

ودخلت الشركة مؤخرًا في شراكة مع الرابطة الوطنية لكرة القدم أو دوري كرة القدم الوطني لبيع القمصان التي ترتديها الفرق الرياضية بشكل شائع كجزء من الزي الرسمي للفريق بألوان الفريق وغالبًا مع رقم مطلوب واسم اللاعب بشكل اختياري على ظهره. المصدر/ يوروسبورت