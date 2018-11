عرضت 50 جنيهًا إسترلينيًا لكل عملية سرقة..حتى خسرت

نشرت صاحبة متجر لبيع الملابس بالتجزئة، إعلانًا غريبًا عبر موقع “بارك كوم” البريطاني لخدمات التسويق، حيث قالت إنها تبحث عن “لص محترف” لسرقة بضائعها.

وبحسب الإعلان “على اللص زيارة المتجر لعدة أسابيع، وفي حال نجح بالسرقة، عليه أن يكتب تقريرًا لصاحبة المتجر عن كيفية فعله ذلك، وذلك مُقابل 50 جنيهًا إسترلينيًا لكل عملية سرقة، بالإضافة لأخذه المسروقات التي سلبها”.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الخميس، أن صاحبة المتجر التي لم تكشف عن هويتها، قالت: “إنها تبحث عن لص لسرقة بضائعها، حتى تعرف نقاط الضعف الأمني في متجرها، غير المعروفة لديها، لتشديدها، وليتمكن العاملون لديها من العمل بشكل أفضل لمنع السرقة”.

وبيّنت أنها قررت نشر الإعلان، لتعرض متجرها لسرقات واسعة ومستمرة، وخاصةً خلال مواسم الأعياد، برغم وجود كاميرات المراقبة، والعاملين لديها، منذ افتتاح المتجر في عام 2013، مما كبدها خسائر مالية كبيرة لا تتحملها.

