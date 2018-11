غورامارا.. جزيرة تختفي تدريجيًّا

تتعرَّض جزيرة غورامارا الهندية لتقلص مساحتها عامًا بعد عام بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر؛ ما جعل سكان الجزيرة يودون الرحيل عنها، غير أن كثيرين منهم ليس بمقدورهم تحمل نفقات الرحيل.

وانخفض عدد سكان الجزيرة الصغيرة إلى 4800 نسمة من 7000 نسمة قبل عشر سنوات، وتبلغ مساحة الجزيرة 4.6 كيلومتر مربع وتعد جزءًا من دلتا سوندرابان على خليج البنغال انخفضت مساحتها بمقدار النصف تقريبًا خلال العشرين عامًا الأخيرة. وقال سانجيب ساجار زعيم القرية في الجزيرة التي تبعد 150 كيلومترًا جنوبي مدينة كلكتا الهندية، “إذا أصابت موجة مد (تسونامي) أو إعصار كبير هذه الجزيرة فسينتهي أمرنا”. وتضم دلتا سوندرابان التي تتقاسمها الهند وبنجلادش أكبر غابة مانجروف في العام كما تعيش فيها نمور ودلافين وطيور وزواحف نادرة معرضة للفناء. وغورامارا واحدة من جزر عديدة في الدلتا، تأثرت بارتفاع مستوى البحر وتآكل التربة الذي يقول الخبراء إنه من فعل التغيرات المناخية. ويقول سكان إن مياه الفيضان تزداد حدَّةً وتهدد بيوتهم وأرزاقهم.

