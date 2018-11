بعد عام من اختفائها وعلى متنها 44 شخصًا.. العثور على الغواصة “سان خوان”

قالت البحرية الأرجنتينية، إن شركة خاصة مكلفة من الحكومة حدّدت موقع الغواصة “سان خوان” على عمق نحو 800 متر تحت سطح المحيط، بعد عام من اختفائها، وعلى متنها أفراد طاقمها البالغ عددهم 44 شخصًا.

وكان لدى الغواصة إمدادات أكسجين تكفي 7 أيام، عندما أبلغت بموقعها آخر مرة يوم الـ15 من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي. وصدرت أوامر للطاقم بالعودة إلى قاعدة بحرية في “مار دل بلاتا” على الساحل الشرقي للبلاد، بعدما أبلغوا أن المياه تتسرب إلى داخل الغواصة عبر أنبوب الهواء.

وكلّفت الحكومة شركة “أوشن اينفينتي”، وهي شركة بحرية يمكنها البحث ورسم خرائط لقاع البحر، بالبحث بعد فشل عملية دولية ضخمة للعثور على الغواصة، التي اختفت في جنوب المحيط الأطلنطي.

وكانت الغواصة تبعد نحو 430 كيلومترًا عن ساحل “باتاجونيا” في الأرجنتين، عندما أرسلت آخر إشارة.

وأدت هذه الكارثة إلى تقييم وضع الجيش الأرجنتيني، الذي يملك إحدى أصغر ميزانيات الدفاع في أمريكا اللاتينيةبالمقارنة مع حجم الاقتصاد، وذلك بعد سلسلة من الأزمات المالية.

