رحيل عبدالكريم الميار أول متخصص في تاريخ قورينا

توفى مساء أمس في مدينة شحات الدكتور عبدالكريم فضيل الميار وهو أول متخصص ليبي في تاريخ قورينا في العصر الروماني بعد رحلة معاناة مع المرض.

ونال الراحل رسالة الماجستير في عام 1971 من جامعة عين شمس المصرية، تحت إشراف الدكتور كمال عبدالعليم ليعمل بعد ذلك في مراقبة آثار شحات بقسم المتاحف ومتعاون مع قسم التاريخ بجامعة قاريونس.

وبعد سنوات قليلة أصدر الدكتور الراحل كتابه قورينا في العصر الروماني الذي لايزال من أهم المراجع عن هذه الفترة التاريخية لمنطقة قورينا الأثرية.

كما صدر له أيضا دليل سياحي لمتحف شحات وطلميثة وسوسة وعمل على دليل آخر لقصر ليبيا لم يرى النور.

و نشر العالم الليبي بالآثار،عدة مقالات عن منحوتات كهف اسلنطة الأثري في أوائل الثمانينات القرن الماضي وظل طيلة الفترة السنوات الفائتة يقوم بجولات مختلفة للمواقع الأثرية داخل منطقة الجبل الأخضر برقفة الأثريين الشباب لأكسابهم شيء من خبرته الطويلة في هذا المجال.

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