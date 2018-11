بمسح المعلومات مثل ملاحظات الطبيب وتقارير التجارب السريرية وسجلات المريض الصحية[إنترنت]طوّرت شركة أمازون العالمية، أداة طبية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة ما إذا كنت مريضًا قبل طبيبك بفترة طويلة.

ويقوم البرنامج، الذي يُدعى Amazon Comprehend Medical، بمسح السجلات الطبية الخاصة بك بهدف الوصول إلى بيانات رئيسية، ثم يخبر الأطباء عن الأمراض التي يجب البحث عنها.

وهذا يعني أن البرنامج يستطيع الكشف عن أنماط الأمراض في بيانات الشخص بشكل أسرع من الطبيب واقتراح تشخيص للأمراض الكامنة.

وقد تعرض استخدام الشركات للسجلات الصحية، والذي أصبح الآن سوقًا بقيمة 3.2 تريليون دولار لانتقادات شديدة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

ومع ذلك يقول مطورو البرامج، إن البيانات التي تتم معالجتها بواسطة خوارزميات الشركة مشفرة، ولن يتم عرضها إلا من قِبل العملاء، ولن تتم مشاركتها مع خدمات أمازون التي تقدم على الإنترنت Amazon Web Services.

ووفقًا للشركة، فإن الأداة الطبية الجديدة تعني أن الأطباء يمكنهم الوصول إلى المعلومات الطبية عن حالات وجرعات معينة

ويقوم البرنامج بمسح المعلومات مثل ملاحظات الطبيب وتقارير التجارب السريرية وسجلات المريض الصحية، ولاستخدام هذه الخدمة سيتعين على المستخدمين تحميل سجلاتهم الصحية إلى خدمة أمازون السحابية.

يتم تشغيل البرنامج من خلال هذه المعلومات ويقوم بتحليل البيانات التي تتم مشاركتها مع المريض فقط، وفقًا لما تقوله الشركة.

The post برنامج يقرأ السجلات الطبية للمرضى ويخبر الأطباء بها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا