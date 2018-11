تويتر توقف حساباً ينتحل شخصية بوتين

قالت شركة تويتر إنها أوقفت حسابا ينتحل شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على منصتها للتواصل الاجتماعي.

وأضافت الشركة: “أوقفنا الحساب (بوتين آر.إف_إنج)‭‭‭ ‬‬‬لانتحاله شخصية، وذلك بناء على تقرير تلقيناه من مسؤولين روس”.

وقال متحدث باسم تويتر إن الحساب الموقوف لا يخص بوتين.

وبحسب صور أرشيفية من الحساب، فقد أنشئ في تشرين الثاني 2012، وكان يضم حوالي مليون متابع وينشر بصورة أساسية روابط حكومية رسمية لمشاركات عامة لبوتين.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من الكرملين.

