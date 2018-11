“غوغل” تخلّص المستخدمين من إدمان الهواتف

أصدرت “غوغل” تطبيقا جديدا لمساعدة المستخدمين على التخلص من الإدمان على استعمال الهواتف الذكية.

ويحمل التطبيق اسم “Digital Wellbeing”، ويمكن تحميله من متجر غوغل الإلكتروني من قبل مالكي هواتف “Pixel” والهواتف التي تعمل بنظام “Android One”، والتي منها “Xiaomi Mi A2” وهواتف نوكيا وسوني وسامسونغ الجديدة.

وأهم ميزة في هذا التطبيق هو أنه يمكن المستخدم من حساب المدة التي يقضيها يوميا في باقي التطبيقات والبرامج الموجودة في الهاتف، وعدد الإشعارات والرسائل التي يتلقاها عبر كل برنامج، ووضع مؤقت زمني يحد من فترة استعمال كل تطبيق على حدة.

وظهرت مثل تلك الميزة مؤخرا في نظام “iOS 12” الموجود في أجهزة آبل، وكذلك في تطبيق إنستغرام، بهدف مساعدة المستخدمين على إدمان الهواتف، في الوقت الذي تؤكد فيه الكثير من الدراسات أن هذه المشكلة باتت تشكل تهديدا حقيقيا لصحة الناس.

