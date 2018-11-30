وداعاً لتهريب الأسلحة تحت الملابس

أطلقت أجهزة الاستخبارات البريطانية تقنية مبتكرة للكشف عن الأسلحة غير المصنوعة من المعادن والتي يتم إخفاؤها تحت الملابس.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية سيتمكن رجال الأمن من معرفة أي سلاح يتم إخفاؤه تحت الملابس من خلال أجهزة تصوير بأشعة “أكس” فيما أشار القائمون على هذه التقنية إلى أن الأخيرة ستكشف عن وجود المسدسات الصغيرة والسكاكين والأحزمة الناسفة.

هذا وأتى الكشف عن هذه التقنية على هامش فعاليات معرض الأمن الدولي في لندن الذي يشهد الإعلان عن الأجهزة والتقنيات الحديثة لمحاربة الإرهاب.

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