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وداعاً لتهريب الأسلحة تحت الملابس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت أجهزة الاستخبارات البريطانية تقنية مبتكرة للكشف عن الأسلحة غير المصنوعة من المعادن والتي يتم إخفاؤها تحت الملابس.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية سيتمكن رجال الأمن من معرفة أي سلاح يتم إخفاؤه تحت الملابس من خلال أجهزة تصوير بأشعة “أكس” فيما أشار القائمون على هذه التقنية إلى أن الأخيرة ستكشف عن وجود المسدسات الصغيرة والسكاكين والأحزمة الناسفة.

هذا وأتى الكشف عن هذه التقنية على هامش فعاليات معرض الأمن الدولي في لندن الذي يشهد الإعلان عن الأجهزة والتقنيات الحديثة لمحاربة الإرهاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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