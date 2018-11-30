هذه الأطعمة تحميك من نزلات البرد.. هل جربت الشوكولاتة؟

الأطعمة والمشروبات من الممكن أن تكون علاجًا لعدة أمراض، ومن أهمها الأنفلونزا ونزلات البرد، وهنا 6 أطعمة تساعد المرضى على العلاج كما تحمي من الإصابة بنزلات البرد التي تنتشر مع حلول فصل الشتاء:

التوت البري:

أحد أكثر الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تعمل بدورها على محاربة الأنفلونزا ونزلات البرد وأعراضها أيضا.

الشوكولاتة:

الشوكولاتة الداكنة خصوصا، من الأطعمة الغنية بمادة “الثيوبرومين” المضادة للأكسدة، والتي تقاوم نزلات البرد.

البرتقال:

فيتامين “سي” الموجود بالبرتقال سواء عند شربه أو أكله من أكثر الفيتامينات التي تحارب نزلات البرد وتقلل من أعراضها.

الجوافة:

ومن الفواكه أيضاً التي لا يعرف الكثيرون غناها بفيتامين “سي” هي الجوافة، والتي تعمل على حماية الجسم من نزلات البرد والأنفلونزا.

الطماطم:

من الأطعمة الغنية بفيتامين “سي”، وهذا ما يجعلها واحدة من أكثر الأطعمة التي يجب أن تتواجد في روتينك اليومي للوقاية من أدوار البرد.

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